На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще от 4 депутатов от запрещенных партий.

Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, это произойдет конституционным способом. То есть без шансов на обжалование в судах. О ком именно из народных избранников идет речь, Давид Арахамия не отметил.

— Потому что это и есть правильный путь очищения парламента, а не провокации, которые играют на руку коллаборантам независимо от названия партии. Мы всех помним и никому ничего не простим. Эта история обязательно будет иметь продолжение. Но все будет согласно закону и Конституции Украины, – заметил Давид Арахамия.

Напомним, почти 70 народных депутатов отказались ставить подписи под обращением к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, избранных от запрещенных пророссийских партий типа «Оппозиционная платформа — За жизнь».