В России запретили выезд за пределы страны гражданам, пригодным к военной службе. Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны.

Об этом сообщается в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

— С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий «А», «Б» и «В», — цитирует ГУР сообщения русской ФСБ.

По данным ГУР, этот приказ касается всех пунктов пропуска по всем направлениям. В документе упомянуты граждане категории «В», то есть ограниченно пригодные к военной службе.

В мирное время призывников, относящихся к этой категории, освобождают от призыва и военных сборов и относят к запасу.

Напомним, в России некоторых раненых солдат отправляют обратно на войну сразу после лечения без прохождения реабилитации.