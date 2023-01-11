Президент Владимир Зеленский выступил на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» и подчеркнул, что Украина сможет остановить российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского к зрителям церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус».

Известно, что выступление главы государства объявило знаменитый американский кинорежиссер, продюсер, актер и друг Украины Шон Пенн, а зрители поддержали выступление Зеленского громкими аплодисментами.

- Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась, все знали, кто победит. Впереди были еще битвы и слезы, тогда появилась премия «Золотой глобус» для чествования лучших исполнителей 1943 года... Сейчас 2023 год, война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется, — заявил Владимир Зеленский.

Президент акцентировал, что уже понятно, кто победит в этой войне. Он отметил, что борьба Украины против вторжения России символизирует «борьбу за право новых поколений узнавать войну только из фильмов».

— Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году, это вы. Свободные люди свободного мира. Объединившихся вокруг поддержки свободного украинского народа в нашей совместной борьбе за свободу... Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле, подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия собирает силы для очередной эскалации в войне против Украины.