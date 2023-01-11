Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей состоялась встреча с Уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран», – написал он.
Дмитрий Лубинец добавил, что стороны также обменялись конкретными предложениями.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей состоялась встреча с Уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран», – написал он.
Дмитрий Лубинец добавил, что стороны также обменялись конкретными предложениями.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что не видел таких масштабов пыток российскими оккупантами мирных жителей Украины, как в освобожденном Херсоне.