Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российской омбудсменкой Татьяной Москальковой.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Ночь переговоров: в рамках достигнутых ранее договоренностей состоялась встреча с Уполномоченной по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран», – написал он.

Дмитрий Лубинец добавил, что стороны также обменялись конкретными предложениями.