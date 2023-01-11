Украина не сможет стать членом Европейского Союза, пока на ее территории находятся российские войска.

Об этом заявил DW заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

– Нет, это невозможно. Но вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский Союз должен поддержать Украину в достижении этой цели, — ответил Франс Тиммерманс на вопрос, может ли Украина стать членом ЕС, если в этой стране будут российские военные.

Как отмечала Еврокомиссия, когда Украина получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза, для принятия в состав ЕС необходимо выполнение Копенгагенских критериев — условий вступления в ЕС, принятых в 1993 году. Среди них наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия сформулировала семь условий, которые должен выполнить Киев по пути к членству в Евросоюзе. Речь идет о судебных реформах, борьбе с коррупцией, деолигархизации и политике в отношении национальных меньшинств.

Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил привлечение макрофинансовой помощи от Европейского Союза на 2023 год на сумму до 18 миллиардов евро.