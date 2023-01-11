Разведывательное сообщество министерства обороны Великобритании считает, что смена руководства военной кампанией России в Украине свидетельствует о вызовах, перед которыми предстает РФ в достижении своих целей.

Об этом, как сообщает Европейская правда, говорится в обзоре британской разведки, опубликованном в среду вечером.

Замену командующего так называемой «объединенной группировкой войск» России в Украине с Сергеем Суровикиным на начальника генерального штаба вооруженных сил России Валерия Герасимова там характеризуют как «значительное изменение в подходе президента России Владимира Путина к управлению войной».

«Назначение начальника Генштаба командующим театром военных действий является показателем все большей серьезности ситуации, перед которой стоит Россия, и четким признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России», – говорится в обзоре.

Британская разведка считает, что этот шаг, «вероятно, крайне недовольно встретит большая часть российского ультранационалистического и военного блоггерского сообщества, все чаще обвиняющего Герасимова в ненадлежащем ведении войны».

«В противоположность этому Суровикин получил широкую поддержку этого сообщества за отстаивание более реалистичного подхода. Поскольку сейчас он заместитель командующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшилось», – заключают там.

Ранее в среду российское Минобороны заявило, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего «объединенной группировкой войск» в Украине, на этот пост назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин стал его заместителем.

В Минобороны назвали эту ротацию «повышением уровня руководства спецоперацией». Там заявили, что новые назначения связаны с «расширением масштаба решаемых задач» и «необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск».

В октябре 2022 г., когда Суровикина назначили руководить войсками РФ в Украине, британская разведка объясняла это стремлением российского сообщества нацбезопасности улучшить проведение военных операций в Украине.