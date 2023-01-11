Сергея Суровикина сняли с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине, на этот пост назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Суровикин теперь его заместитель.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны, передает УП.

Сообщается, что заместителями Герасимова назначены генерал Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны назвали эту ротацию «повышением уровня руководства спецоперацией».

Там заявили, что новые назначения связаны с «расширением масштаба решаемых задач» и «необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск».