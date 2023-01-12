Норвегия передала Украине 10 временных мостов общей стоимостью 30 миллионов норвежских крон (3 миллиона долларов). Их установят на освобожденных территориях.
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
Речь идет о временных мостовых конструкциях, которые подходят для передвижения грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад и т.д.
Норвегия стала третьей страной, передавшей в Украину временные мосты – раньше это уже сделали Чехия и Франция. Также «Укравтодор» ожидает мостов от Швеции и еще одну партию — от Чехии.
Напомним, в Черниговской области уже собрали первый модульный мост, который передала Франция
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Норвегия передала Украине 10 временных мостов общей стоимостью 30 миллионов норвежских крон (3 миллиона долларов). Их установят на освобожденных территориях.
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
Речь идет о временных мостовых конструкциях, которые подходят для передвижения грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад и т.д.
Норвегия стала третьей страной, передавшей в Украину временные мосты – раньше это уже сделали Чехия и Франция. Также «Укравтодор» ожидает мостов от Швеции и еще одну партию — от Чехии.
Напомним, в Черниговской области уже собрали первый модульный мост, который передала Франция