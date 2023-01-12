Правительство Британии решило по меньшей мере на два года продолжить работу крупной угольной электростанции. Причиной тому стал энергетический кризис, вызванный российским вторжением в Украину, пишет The Guardian.

Следовательно, угольная электростанция в Нотингемшире будет работать на два года дольше запланированного.

Построенная в конце 1960-х электростанция в городе Ратклифе-он-Соар должна была закрыться в 2022-м, но тогда ей разрешили работать до 31 марта 2023 года. Теперь же этот срок перенесли на сентябрь 2024 года.

Необходимость продолжения работы этой электростанции вызвана срочным отказом Соединенного королевства и многих других европейских стран от российских энергетических ресурсов.

Напомним, россияне распространяют фейковую информацию о том, что Украине вроде бы не хватит запасов газа и угля на зиму.