Для эффективной обороны и перехода в наступление у Украины будет достаточно современного оружия, которое предоставят международные партнеры.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Уверен, что впоследствии все партнеры присоединятся к такой помощи, и, в конце концов, этого будет достаточно, чтобы мы победили нашего врага на поле боя. Кроме того, нас ждет новость не только о поставке танков, а еще многое интересное, но об этом мы узнаем после встречи в формате «Рамштайн», которая состоится 20 января, — сообщил Алексей Данилов.