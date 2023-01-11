Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда на брифинге во Львове, передает РБК-Украина.
– Рота танков Leopard для Украины будет передана в рамках создания международной коалиции, – сказал Анджей Дуда.
По его словам, такое решение уже есть в Польше.
— Прежде всего, мы хотели бы, чтобы это была международная коалиция, и мы на ее рассмотрение подали предложение о предоставлении первого пакета танков Leopard, который, надеюсь, вместе с другими партиями танков Leopard, которые есть в других странах, будут отправлены в Украину., – добавил Анджей Дуда.
Добавим, что в танковую роту входят около 10 танков.
Напомним, Германия может передать Украине танки Leopard. Однако Берлин не предпримет такой шаг самостоятельно.
Ранее стало известно, что Франция совместно с Польшей пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину боевых танков Leopard 2 в рамках усилий по помощи в противостоянии полномасштабной российской агрессии.
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Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда на брифинге во Львове, передает РБК-Украина.
– Рота танков Leopard для Украины будет передана в рамках создания международной коалиции, – сказал Анджей Дуда.
По его словам, такое решение уже есть в Польше.
— Прежде всего, мы хотели бы, чтобы это была международная коалиция, и мы на ее рассмотрение подали предложение о предоставлении первого пакета танков Leopard, который, надеюсь, вместе с другими партиями танков Leopard, которые есть в других странах, будут отправлены в Украину., – добавил Анджей Дуда.
Добавим, что в танковую роту входят около 10 танков.
Напомним, Германия может передать Украине танки Leopard. Однако Берлин не предпримет такой шаг самостоятельно.
Ранее стало известно, что Франция совместно с Польшей пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину боевых танков Leopard 2 в рамках усилий по помощи в противостоянии полномасштабной российской агрессии.