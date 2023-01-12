Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что у командования российских войск нет необходимого количества технически готовой боевой техники, поэтому «забросает» поле боя «человеческим ресурсом».

Об этом она написала в Telegram.

Анна Маляр отметила, что на 10 января в составе российских оккупационных войск, с учетом оперативного резерва, действуют около 280 формирований.

«Противник осуществляет ротацию подразделений в составе региональной группировки войск (сил) на территории РБ. Обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. В условиях отсутствия необходимого количества технически готовой боевой техники Кремль активно использует человеческий ресурс для достижения успехов на поле боя», — отметила она.

Анна Маляр со ссылкой на ГУР сообщила, что Россия усиливает группировку войск на территории Украины.

В частности, оккупанты перемещают мобилизованных из полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и приграничные районы.

Также противник продолжает сосредоточивать основные усилия в Донецкой области: «Наивысшая активность врага отмечается на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях».