В Генеральном штабе ВСУ считают, что частые кадровые изменения в руководстве оккупационных войск говорят о проблемах в управлении войсками россиян.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 12 января, пишет УП.

— Мы отслеживаем, что периодически в руководстве вооруженных сил страны-оккупанта происходят кадровые изменения. Если бы у них было все в порядке, кадровые изменения с такой частотой не проходили бы. Последние кадровые изменения свидетельствуют о том, что существует необходимость в их рядах в сочетании управления и системы руководства войсками. Не все у них получается так, как они хотят, – сказал он.