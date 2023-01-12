Для реализации своих захватнических планов по Украине кремль планирует создать 20 новых дивизий и увеличить численность ВС РФ до 1,5 миллиона человек.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

— Для реализации своих захватнических планов российским командованием анонсированы масштабные мероприятия по реформированию вооруженных сил, в частности, увеличение общей численности до 1,5 млн человек и формирование не менее 20 новых дивизий. Указанные планы свидетельствуют о планах кремля включиться в длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий, — сказал Алексей Громов.

Он отметил, что для реализации подобных планов российскому руководству понадобится значительное время и финансово-экономические ресурсы.

В то же время, по словам генерала, потери врага в личном составе, вооружении и военной технике, действие международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора в предыдущие периоды вызывает сомнение, что запланированные штатные мероприятия врагом будут завершены в определенный термин.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ полагают, что частые кадровые изменения в руководстве оккупационных войск свидетельствуют о проблемах в управлении войсками россиян.