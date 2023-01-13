Правительство Германии пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка «Leopard» в Украину.
Об этом заявила представитель правительства в Берлине, пишет «Европейская правда » со ссылкой на Spiegel.
Напомним, в среду Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами.
Поскольку Leopard является танком немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального правительства Германии.
Ранее стало известно, что Франция совместно с Польшей пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину боевых танков Leopard 2 в рамках усилий по помощи в противостоянии полномасштабной российской агрессии.
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Правительство Германии пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка «Leopard» в Украину.
Об этом заявила представитель правительства в Берлине, пишет «Европейская правда » со ссылкой на Spiegel.
Напомним, в среду Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами.
Поскольку Leopard является танком немецкого производства, для дальнейшего экспорта требуется разрешение федерального правительства Германии.
Ранее стало известно, что Франция совместно с Польшей пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину боевых танков Leopard 2 в рамках усилий по помощи в противостоянии полномасштабной российской агрессии.