Национальная компания «Энергоатом» 13 января прокомментировала попытки российских властей легитимизировать оккупацию Запорожской атомной электростанции.

По сообщению, российская компания «Росатом» сменила юридический адрес станции после ее оккупации российскими военными.

— Таким образом, оккупанты в очередной раз пытаются подчеркнуть принадлежность Запорожской АЭС к РФ, однако подобные действия отнюдь не изменяют юридический статус станции. И сколько бы рашисты не пытались отождествлять ЗАЭС с Россией, весь цивилизованный мир считает станцию временно захваченной и требует вернуть ее под контроль Украины, – заявляет Энергоатом.

По данным регулятора, российские войска в городе-спутнике станции Энергодаре отбирают у местных имущество и, «прикрываясь потребностями российской армии, рейдерят местные предприятия».

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину. С этого времени Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстреле станции.

Напомним, российские захватчики лишили доступа к Запорожской атомной электростанции полторы тысячи ее сотрудников.