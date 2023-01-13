Из-за несанкционированного доступа к Единой государственной е-системе в сфере строительства ряд лиц пытались легализовать незаконные застройки и подделывать сертификаты аттестации архитекторов.

Об этом заявил начальник Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.

По данным киберспециалистов СБУ, к организации сделок причастны высокопоставленные должностные лица Национального союза архитекторов и органов государственной власти, местного самоуправления, а также отдельных коммерческих структур.

В СБУ объясняют, что речь идет не об обычном киберзломе, который мог бы узаконить сотни «проблемных» застроек, возведенных с нарушением действующих требований и стандартов. В то же время схема была вовремя разоблачена, поэтому злоумышленникам не удалось взломать электронную систему.

Злоумышленники, установили в СБУ, пытались незаконно получить деньги из-за подделки и продажи разрешительных документов представителям строительного бизнеса. Среди разоблаченных махинаций – незаконные регистрации объектов, имеющих нарушение государственных строительных норм.

Также служба безопасности заявляет, что выявила схему выдачи поддельных сертификатов профессиональной аттестации архитекторов. Для этого представитель Национального союза архитекторов передал подконтрольной компании свою электронную подпись для входа в системы, после чего злоумышленники получили доступ к незаконному редактированию ранее выданных сертификатов. В них меняли даты и персональную информацию «аттестованного» архитектора и продавали подделку заказчикам как новый документ.

— Департамент кибербезопасности СБУ предоставил соответствующие рекомендации специалистам Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерства цифровой трансформации, которые позволили устранить существующие пробелы в электронной системе, – отметили в СБУ.

Напомним, Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета объявил тендер на закупку услуг по демонтажу незаконных временных сооружений.