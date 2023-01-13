Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска должны быть разбиты сейчас на украинской земле, чтобы дальше они не пошли в другие страны Европы.

Об этом он сказал во время онлайн-выступления во время торжественного заседания Сеймаса Литвы по случаю Дня защитников свободы и церемонии вручения премии Свободы Литовской Республики, пишет НВ.

— Агрессор должен быть разбит. Как раз на украинской земле, куда он пришел. Чтобы не пришлось еще потом воевать на землях других народов Европы. И сейчас, чтобы Россия не получила передышки, не успела адаптироваться и не смогла восстановить силу, — сказал Владимир Зеленский.

По словам Владимира Зеленского, этот год – решающий.

— Сейчас нуждаемся в еще большей мобилизованности — и во всем свободном мире. И только так можно покончить с полномасштабной агрессией, с тотальным террором. Борящаяся энергия мира не должна ослабнуть, — сказал он.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсуждалась ситуация по основным направлениям фронта, в частности в Бахмуте и Соледаре. Он отметил, что украинские защитники будут снабжаться боеприпасами и всем необходимым бесперебойно и оперативно.