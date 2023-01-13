Министр обороны Алексей Резников заявил, что весной Украине следует готовиться к новому наступлению россиян из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.

Об этом он рассказал в интервью BBC .

Министр считает, что Россия может пытаться собрать силы, боеприпасы и оружие для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке.

Украине, тем временем, нужно время для перегруппировки и перевооружения, пока она ждет поставки западного оружия.

– Весна – лучший период для того, чтобы обновить движение для всех сторон… Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать, – сказал он.

В то же время глава минобороны не думает, что россияне готовят повторное вторжение из Беларуси.

По его словам, движение с севера «займет много времени, и у них (Россия – прим.) нет ресурсов». Он также прокомментировал планы Польши и Великобритании поставлять Украине боевые танки.

Алексей Резников уверен, что Украина получит «танки, боевые самолеты или реактивные самолеты, а также оружие дальнего радиуса действия для поражения целей в 300 км», поскольку в западных странах «все меняется».

По мнению министра, Украина де-факто уже стала членом НАТО, а в ближайшее время станет членом НАТО и де-юре.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, на каком направлении может произойти новое наступление России , о возможности осуществления которого пишут западные СМИ.