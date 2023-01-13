Военный эксперт Олег Жданов рассказал, на каком направлении может произойти новое наступление России, о возможности осуществления которого пишут западные СМИ.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Жданов объяснил, что для того чтобы наступать на Харьков, россиянам нужно создать в Белгородской области ударную группировку от 40 тыс. и более человек.

— Личный состав у них есть. Они их возят из одного конца России в другой. Дело в том, на чем они должны ехать: на грузовиках или танках. Если на танках, то на каких – на советских Т-72, Т-80? Это будет очень большая разница с той группировкой, которая вторгалась в Украину в феврале 2022 года, – говорит эксперт.

Жданов отметил, что, по информации западных разведок, говорят, на Запорожском направлении РФ усиленно роет окопы, строит линию обороны, но не создает ударного направления.

— Они накапливают резервы, личный состав для перехода в глухую стойкую оборону. Они очень боятся нашего контрнаступления там, – подчеркнул военный эксперт. — Во-первых, это политическая задача – захват всей Донецкой области. Сюда накладывается экономическая задача – месторождения газа и лития. И там у них до сих пор наступательный темп. Переброска резерва и наращивание наступательного темпа наиболее вероятно на Донецком направлении, – подытожил он.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что оккупанты могут бросить все, что имеют для попытки нового наступления.

