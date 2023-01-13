В 2023 году работодатели также будут получать компенсацию за трудоустройство ВПЛ. Правительственную программу выплат продлили еще на год.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кабмин дополнил источники финансирования программы, и теперь ее будут финансировать на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования.

Сумма компенсации работодателю составит 6700 гривен (размер минимальной заработной платы). Эти средства государство выплачивает за каждое трудоустроенное внутренне перемещенное лицо в течение двух месяцев.

Предполагается, что расходы Фонда в 2023 году составят 308,2 миллиона гривен при прогнозируемом трудоустройстве 23 тысяч ВПЛ.

Для сравнения, в прошлом году профинансированы выплаты на общую сумму около 200 миллионов гривен за трудоустройство более 16 тысяч внутренних переселенцев.

Напомним, общественное Движение «Вера, Надежда, Любовь» с 10 января начало регистрацию на возможное получение денежной помощи для жителей города и вынужденных переселенцев.