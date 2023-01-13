В пятницу, 13 января, в Николаеве горела электроподстанция.

Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о случившемся поступило в Службу спасения в 11:31. К месту были направлены спасатели. По прибытии они обнаружили, что горят конструктивные элементы электроподстанции.

В 11.41 пожар они локализовали, а в 12.10 ликвидировали на площади 15 кв. м, не допустив распространения огня на основную часть подстанции.