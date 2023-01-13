В День защитников свободы литовский парламент наградил президента Украины Владимира Зеленского премией Свободы.

Об этом сообщается на сайте LRT.

Награду от имени президента принял посол Украины в Литве Петр Бешта, после чего Владимир Зеленский выступил дистанционно из Киева перед парламентариями, премьер-министром и президентом.

Поздравляя президента Украины с награждением, глава Литовской Республики Гитанас Науседа отметил, что не сомневается, что лидерство Зеленского вдохновило и украинцев, и лидеров западных стран сделать больше для скорейшего окончания войны.

— Этот человек уже стал своеобразным символом. Очевидно, что человек был создан для этой должности того времени. Его лидерство, его сила воли вдохновляли всех - и тех, кто непосредственно участвовал в зоне боевых действий, и стоящих рядом сделать немного больше, чтобы эта страшная война скорее закончилась и Россия надолго усвоила урок. Что зло, грязь, принуждение, сила не помогут РФ реализовать свои цели, что стремление к свободе сильнее, а свобода всегда победит тьму, — сказал Гитанас Науседа после церемонии.

Он отметил, что эта премия предназначена также всему украинскому народу.

Как отметила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните о вручении премии: «Это единственное возможное решение».

Сейм учредил премию Свободы для награждения за вклад в свободное самоопределение и суверенитет народов Центральной и Восточной Европы. Ее вручают каждый год на торжественном заседании сейма 13 января – в День защитников свободы.

В начале декабря стало известно, что премию решили вручить президенту Украины.

Как сообщалось, на этом заседании президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска должны быть разбиты сейчас на украинской земле, чтобы они не пошли дальше в другие страны Европы.