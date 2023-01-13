Украина стала получать от стран-союзников тяжелую технику.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил в Телеграмме.

— Чтобы выиграть эту войну нам нужна дополнительная военная техника, тяжелая техника. Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику, — написал он.

По словам Андрея Ермака, так будет и дальше.

— Потому что я знаю, что наши партнеры и дальше будут поддерживать нас всеми возможными способами, — добавил глава ОП.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсуждалась ситуация по основным направлениям фронта, в частности в Бахмуте и Соледаре. Он отметил, что украинские защитники будут снабжаться боеприпасами и всем необходимым бесперебойно и оперативно.