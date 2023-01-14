Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

О соответствующем решении британский премьер-министр Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора 14 января.

«Премьер-министр отметил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем», — говорится в сообщении.

Также Сунак и Зеленский обсудили решение других партнеров по военной помощи, в частности, предложение Польши передать роту танков Leopard.

«Премьер-министр подчеркнул, что оно и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить крепкий мир», - добавили в правительстве.

Как сообщалось, британский премьер согласился отправить в Украину эскадрилью танков. По неофициальной информации, в Восточную Европу сначала отправят четыре танка Challenger 2, а в скором времени Великобритания поставит еще восемь единиц этой техники.