Британия поставит свои танки Challenger 2 в Украину. Премьер-министр страны Риши Сунак отдал приказ немедленно выслать первую партию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Как сообщается, британский премьер согласился отправить в Украину эскадрилью танков. По неофициальной информации, в Восточную Европу сначала отправят четыре танка Challenger 2, а в скором времени Великобритания поставит еще восемь единиц этой техники.

По данным таблоида The Sun, ссылающегося на источник в администрации Сунака, премьер Британии в субботу проинформирует украинского лидера Владимира Зеленского о своем решении поставить тяжелую технику.

«Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной, и это включает в себя обеспечение тем, что необходимо для самообороны и изменения баланса поля боя», — сказал собеседник.

Напомним, кроме Польши и Финляндии еще три страны непублично вызвались передать Украине западные танки Leopard 2, если на это будет предоставлено согласие Германии как страны-производителя.