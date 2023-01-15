Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 15 января, подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о применении персональных санкций против еще 198 деятелей культуры и медиасферы.
Соответствующий документ № 23/2023 обнародован на сайте главы государства
Следует отметить, что большинство людей в санкционном списке граждане России. Однако в перечне также есть украинцы и люди с паспортами других стран. В частности, ограничения ввели против бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука Дианы Панченко.
Также ограничения ввели против музыкального критика Сергея Соседова и актера и пропагандиста Бориса Корчевникова, а также других российских деятелей культуры и рупоров Кремля.
Санкции предусматривают, среди прочего:
Напомним, ранее следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток Дианы Панченко, работавшей на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.
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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 15 января, подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о применении персональных санкций против еще 198 деятелей культуры и медиасферы.
Соответствующий документ № 23/2023 обнародован на сайте главы государства
Следует отметить, что большинство людей в санкционном списке граждане России. Однако в перечне также есть украинцы и люди с паспортами других стран. В частности, ограничения ввели против бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука Дианы Панченко.
Также ограничения ввели против музыкального критика Сергея Соседова и актера и пропагандиста Бориса Корчевникова, а также других российских деятелей культуры и рупоров Кремля.
Санкции предусматривают, среди прочего:
Напомним, ранее следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток Дианы Панченко, работавшей на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.