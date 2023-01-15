Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 15 января, подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о применении персональных санкций против еще 198 деятелей культуры и медиасферы.

Соответствующий документ № 23/2023 обнародован на сайте главы государства

Следует отметить, что большинство людей в санкционном списке граждане России. Однако в перечне также есть украинцы и люди с паспортами других стран. В частности, ограничения ввели против бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука Дианы Панченко.

Также ограничения ввели против музыкального критика Сергея Соседова и актера и пропагандиста Бориса Корчевникова, а также других российских деятелей культуры и рупоров Кремля.

Санкции предусматривают, среди прочего:

блокирование активов на территории Украины;

полное прекращение торговых операций;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов;

отказ в предоставлении и отмене виз;

лишение государственных наград Украины и других форм награждения;

запрет на приобретение в собственность земельных участков на территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины.

Напомним, ранее следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток Дианы Панченко, работавшей на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.