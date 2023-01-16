В Украину готовы приехать омбудсмены Венгрии и Румынии с целью ознакомления ситуации в местах компактного проживания венгерского и румынского национальных меньшинств.

Визит состоится на фоне критических оценок со стороны Будапешта и Бухареста, принятого Верховной Радой закона о нацменьшинствах, сообщил «Укринформу» Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что с венгерским коллегой уже обсуждал новый закон о национальных меньшинствах, и общение получилось «продуктивным», однако деталей раскрывать пока не может. При этом договорились совершить совместные поездки.

Дмитрий Лубинец отправится в Венгрию, где организует встречи по проблемным вопросам на уровне омбудсменов, представителей парламента и правительства.

— Отдельно проведем встречу с украинской диаспорой, чтобы посмотреть, как Венгрия защищает права украинской диаспоры внутри. Затем приедем в Украину и встретимся в местах компактного проживания венгерского национального меньшинства в Украине, где покажем, как защищаем права венгерского национального меньшинства, и после этого, возможно, подпишем дорожную карту, – рассказал он.

В случае выявления проблемных вопросов стороны будут сразу искать пути их решения. При этом Дмитрий Лубинец обращает внимание, что очень многим вопросам придают политическую окраску, хотя они «фактически не имеют оснований».

— Поэтому должны увидеть своими глазами и устранить те моменты, которые негативно влияют на наши отношения, — сказал он.

Кроме того, была достигнута предварительная договоренность о визите омбудсмена Румынии в Украину, чтобы посетить места компактного проживания румынского национального меньшинства и посмотреть на месте «что действительно происходит и каким образом государство Украина защищает их права».

Напомним, российская сторона не согласилась предоставить Украине список детей, вывезенных из нашей страны, не желающих оставаться на территории РФ. При этом заявила о готовности передать их.