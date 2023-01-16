Российская сторона не согласилась предоставить Украине список детей, вывезенных из нашей страны, не желающих оставаться на территории РФ. При этом заявила о готовности передать их.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью агентству "Укринформ».

Он отметил, что в ходе консультаций с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции было согласовано, что вопрос о воссоединении семей должен решаться максимально быстро.

В частности, обсудили ситуацию по возвращению вывезенных в Россию украинских детей, уже отдали на усыновление в России.

— Замечу, что Москалькова сама сказала, что у них есть дети, которые не хотят находиться в России, но не имеют контакта со своими родными и готовы их передать. Но они не согласились передать нам список этих детей, чтобы мы искали родственников, – сказал Дмитрий Лубинец..

На вопрос украинского омбудсмена, каким образом дети из Украины оказались в РФ, сторона страны-агрессора объясняет принудительный вывоз на свою территорию «гуманитарной эвакуацией».

- Когда во время боевых действий не разбирались, кто хочет или не хочет, всех забирали максимум и вывозили, - сказал Дмитрий Лубинец.

Украинский омбудсмен в этом контексте обратил внимание на заявления российской стороны о якобы 5 миллионах граждан Украины, выехавших в РФ.

— Но если путь в Украину для них был закрыт, то куда они могли выезжать, спасая свои жизни... Людей не выпускали в Украину. И даже когда они уезжали в Россию без документов, были случаи, когда им приходилось брать российские паспорта, чтобы двигаться дальше. У нас нет дипломатических отношений, поэтому получить украинские документы на территории РФ невозможно. Также препятствовали и для выезда тех, кто с временно оккупированных территорий выехал в Россию, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Россия с нового 2023 похитила из Украины и депортировала до 2 тысяч детей.