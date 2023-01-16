По состоянию на 16 января с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 15347 гражданских объектов.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Среди поврежденных и уничтоженных объектов за время полномасштабной войны 10 078 жилых домов, 96 медицинских заведений, 409 учебных заведений, 189 заведений культуры, 190 объектов промышленных предприятий, 1 112 объектов газоснабжения, 921 объект электроснабжения, 32 водоснабжения, 96 объектов теплоснабжения, а также еще 2 224 других невоенных объекта.

В области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны.

Без газоснабжения, по информации ОВА, остаются 5450 потребителей.

Напомним, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в течение двух недель сформирует план восстановления основных регионов, пострадавших в результате полномасштабного вторжения РФ.