Правительство Великобритании в понедельник объявило, что воспользуется своими полномочиями согласно Акту о Шотландии от 1998 года и заблокирует принятие шотландскими властями законопроекта, упрощающего изменение пола.

Об этом, как сообщает «Европейская правда», говорится в заявлении британского министра по делам Шотландии Алистера Джека.

— После тщательного и внимательного рассмотрения всех соответствующих рекомендаций и политических последствий я обеспокоен тем, что это законодательство будет негативно влиять на действие законодательства о равенстве на всей территории Великобритании, — отметил он.

Представитель британского правительства выразил надежду, что совместно с властями Шотландии сможет «найти конструктивный путь вперед, который бы соответствовал как децентрализации власти, так и законодательству парламента Великобритании».

Первая премьер-министр Шотландии Никола Стерджен уже раскритиковала решение Лондона, назвав его «лобовой атакой на наш демократически избранный шотландский парламент и его способность принимать собственные решения по вопросам за пределами центральной власти».

— Правительство Шотландии будет защищать закон и защищать шотландский парламент. Если это вето Вестминстера добьется успеха, то станет лишь первым из многих таких вето, — прокомментировала она.

Напомним, на национальном референдуме кубинцы поддержали однополые браки и возможность усыновления детей.