С начала полномасштабного вторжения в Николаевской области разрушений потерпели три завода компании «Agrofusion».

Об этом сообщил основатель и директор компании «Agrofusion» Сергей Сыпко на встрече представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления Николаева, передает корреспондент «НикВести».

Сергей Сыпко рассказал, что заводы, которые находились на линии фронта, а именно были расположены в Жовтневом и Снигиревском районах Николаевской области, разрушились:

— В Николаевской области мы построили три завода по переработке томатов. Эти заводы входили в состав лучших заводов в Европе. Наши заводы расположены в Жовтневом районе Николаевской области и Снегиревском регионе. Эти регионы находились на линии фронта и сильно пострадали.

Директор компании «Agrofusion» уверяет, что работу заводов впоследствии возобновят.

— Заводы будут функционировать точно. Мы наметили несколько программ взаимодействия федерации работодателей с федерацией работодателей Дании. Первый шаг мы уже сделали: в Николаев направили дизель-генератор, он не новый, но мы его отремонтировали и поставим на следующей неделе в госпитале Снигиревки, – рассказал он.

Сергей Сыпко подчеркнул, что в 2021 году компания Agrofusion заплатила 450 млн грн налога, а за 2022 только 90 млн грн налогов поступило в бюджет:

— Из двух тысяч сотрудников осталось 400 человек. Одна из важных задач, которая стоит перед нами – восстановление индустрии, необходимы рабочие места налоги и товары, которые мы будем поставлять в Европу.