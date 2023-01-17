Украинский 12-летний мальчик Саша рассказал, что, находясь в фильтрационном лагере РФ, россияне говорили ему, что он маме не нужен и что она за ним не придет, потому что находится в плену.

Об этом он рассказал во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет LB.ua .

— Я в начале войны жил с мамой (Козловой Снежаной Михайловной) и сестрой (Козловой Викторией Семеновной) и 24 марта попал под обстрел. Я получил ранение под глаз. Мы пошли с мамой искать украинских военных, чтобы они увезли нас на комбинат Ильича, где были фельдшеры. В наших военных заканчивались боеприпасы и уже завод окружили. Россияне сказали сдаваться. Они нас вывезли на Камазах и увезли в фильтрационный лагерь, – рассказал мальчик.

Он рассказал, что его от мамы забрали и даже не дали проститься.

– Потом я спрашивал, куда меня везут? Они сказали в детский дом, что потом меня усыновят другие. Я говорил, что у меня есть бабушка, что она в Украине и что я хочу к ней. Они не разрешали. Они увезли меня в Донецкую областную травматологию и там мне лечили глаз. У меня был номер бабушки, я попросил у друга по палате телефон и по вайберу связался с бабушкой и сообщил, где я. Она принялась собирать документы, чтобы меня забрать, – рассказал мальчик.

Русские говорили парню, что он маме не нужен и что она не приедет, потому что мама в плену.

Напомним, российская сторона не согласилась предоставить Украине список детей , вывезенных из нашей страны, не желающих оставаться на территории РФ. При этом заявила о готовности передать их.