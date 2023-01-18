Суд Центрального района столицы Беларуси Минска признал «экстремистскими материалами» книгу «Освобождены» и порабощены». Польско-белорусская граница 1939-1941 годов в документах белорусских архивов».

Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобод».

Содержащиеся в сборнике документы исходят преимущественно из фондов Национального архива Беларуси и Государственного архива общественных организаций Гродненской области. Составитель сборника – профессор Алесь Смолянчук.

В Беларуси экстремистскими признаны более 300 каналов и сообществ: от локальных чатов до каналов с сотнями тысяч подписчиков. 7 из 10 популярнейших белорусских телеграмм-каналов считаются экстремистскими.

Кроме того, после массовых протестов в 2020 году режим Лукашенко преследует и арестует все больше оппозиционных деятелей, журналистов и активистов.

Напомним, Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий наказание за распространение карт, которые «закрывают территориальную целостность России».