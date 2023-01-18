Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что наибольшим препятствием на пути к согласованию того, чтобы Германия и другие западные страны оказывали больше военной помощи Украине, является то, что до сих пор между западными странами нет четкой договоренности о том, как должна завершиться война.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Он отметил, что некоторые страны до сих пор придерживаются позиции, что этот конфликт должен закончиться «замораживанием», поэтому дискуссии об оружии, которые могут определить победу Украины, затягиваются.

— Между западными странами все еще бушуют дискуссии о войне и о том, как она должна закончиться. Есть некоторые страны, которые до сих пор считают, что заморозка этого конфликта была бы лучшим вариантом. Я с этим совершенно не согласен, но именно такой менталитет является главным препятствием, из-за которого страны отказываются предоставить Украине необходимое вооружение, – сказал Габриелюс Ландсбергис.

Он отметил, что понадобился почти год, чтобы страны Запада пришли к разговору о танках.

— Не удивлюсь, если будет принято окончательное решение о том, что танки Украине должны быть предоставлены. Но, прежде всего, западные страны, которые поддерживают Украину, должны договориться, что если мы хотим безопасного европейского континента, Украина должна победить, – добавил он.

Министр иностранных дел уверяет, что единственный адекватный результат этой войны – это победа Украины, которой нужно наступательное оружие.

— Единственный способ, которым эта война действительно может закончиться – это победа Украины путем возвращения всех оккупированных Россией территорий. А для этого нужны танки, которыми можно было бы вытеснить русские войска с оккупированных территорий. А у западных стран, таких как Великобритания, Германия и Франция, танки действительно есть, – заявил он.

Ландсбергис также упомянул, что у Берлина до сих пор не получено разрешение для других европейских стран на передачу немецких танков Украине. Политик надеется, что Германия в ближайшее время изменит свою позицию.

— Многие страны уже закупили немецкие танки. Среди них Финляндия и некоторые страны Скандинавии и Южной Европы. И они готовы отправить оружие в Украину, но до сих пор не получили разрешение из Берлина, – объяснил он.

Он надеется, что разрешение будет получено и, возможно, Германия, почувствовав понижение давления, тоже начнет поставлять танки.

Напомним, Турция изменила свою позицию по войне в Украине и уже говорит о восстановлении территориальной целостности Украины, а не только о «мире любой ценой», считает посол Украины в Турции Василий Боднар.