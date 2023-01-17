"Укравтодор» встретил грузовики с мостовыми конструкциями от Норвежского управления государственных дорог. Караван с гуманитарной помощью в виде 10 переправ отправился в декабре 2022 года. Первая партия прибыла 11 января.

Об этом сообщил "Укравтодор».

— Украине подарили временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, подходящие для передвижения тяжелых транспортных средств. Эти конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат довоз гуманитарных грузов, проезд скорых, ремонтных бригад, эвакуацию населения. Стоимость переданных конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон. Техническая помощь финансируется из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел, – говорится в сообщении.

Чтобы процесс установки мостов на деоккупированных территориях оперативно стартовал, украинские мостостроители пройдут тренинг в Польше. Норвежские специалисты на примере одной из переданных переправ будут обучать инженеров быстро и эффективно.

Норвегия стала третьей страной, которая с начала российско-украинской войны передала в Украину гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Ранее 9 временных мостов были подарены Чехией и Францией. Часть этих мостов уже смонтирована в Киевской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.

Напомним, в 2023 году планируют капитально отремонтировать два моста возле деоккупированной Снигиревки Николаевской области. Стоимость работ составляет 300 миллионов 792 тысячи 500 гривен.