Международный Комитет Красного Креста до сих пор не получил доступ к пленникам. В этой связи планируется организация онлайн-встречи с представителями Украины, России и самой организации.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, одной из тем для обсуждения с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции была тематика Международного Комитета Красного Креста, а в частности, недопуск их представителей к военнопленным и гражданским заложникам, удерживаемым РФ.

Лубинец предложил организовать онлайн-встречу, где будут присутствовать два омбудсмена и руководители постоянных Мониторинговых миссий МККК, как из России, так и из Украины.

По его словам, такая встреча необходима для обсуждения сути проблемы допуска и нахождения путей ее решения, чтобы представители Мониторинговых миссий могли получить доступ и работать в соответствии со своим мандатом.

Омбудсмен отметил, что его предложение приняли, но сейчас он ждет согласования. Лубинец надеется, что встреча состоится и будет результативна для Украины.

Ранее сообщалось, что жительница Южноукраинского общества Руслана Нуца в конце осени вернулась из полугодичного российского плена, в который попала во время обороны Мариуполя. Старшая боевая медикиня эвакуационного отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского прошла допросы, издевательства и избиения.