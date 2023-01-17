Германия обсуждает с союзниками возможные поставки тяжелых танков Leopard в Украину, но для любых анонсов необходимо согласовать этот вопрос с другими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца в интервью Bloomberg.

«Я всегда думаю о ситуации... Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями - мы никогда не действуем в одиночку», - заявил Шольц, комментируя возможную передачу танков Украине.

Канцлер также отметил, что его страна поддерживает Украину «столько, сколько необходимо, и всеми средствами, которые она может использовать». Но он уточнил, что одна из главных целей сейчас – не допустить войны между Россией и НАТО.

Отметим, что от правительства Германии зависит то, смогут ли другие страны поставлять в Украину Leopard, поскольку для этого требуется соответствующее разрешение.

Напомним, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что решение по поставке танков Украине будет приоритетным для нового министра обороны Германии.