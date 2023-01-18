Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) открыло постоянную миссию организации на Ровенской атомной электростанции.
Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.
«В Украине стало больше экспертов МАГАТЭ. Сегодня я открыл Миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС», - сообщил он.
Гросси добавил, что в ближайшие дни миссии МАГАТЭ появятся на всех украинских АЭС.
«Они предоставят техническую помощь и помогут снизить ядерную опасность во время продолжающегося конфликта», — добавил он.
Ранее стало известно, что МАГАТЭ разместило постоянную техническую миссию на Южноукраинской атомной электростанции Николаевской области.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) открыло постоянную миссию организации на Ровенской атомной электростанции.
Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.
«В Украине стало больше экспертов МАГАТЭ. Сегодня я открыл Миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС», - сообщил он.
Гросси добавил, что в ближайшие дни миссии МАГАТЭ появятся на всех украинских АЭС.
«Они предоставят техническую помощь и помогут снизить ядерную опасность во время продолжающегося конфликта», — добавил он.
Ранее стало известно, что МАГАТЭ разместило постоянную техническую миссию на Южноукраинской атомной электростанции Николаевской области.