Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) открыло постоянную миссию организации на Ровенской атомной электростанции.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.

«В Украине стало больше экспертов МАГАТЭ. Сегодня я открыл Миссию поддержки и помощи МАГАТЭ на Ровенской АЭС», - сообщил он.

Гросси добавил, что в ближайшие дни миссии МАГАТЭ появятся на всех украинских АЭС.

«Они предоставят техническую помощь и помогут снизить ядерную опасность во время продолжающегося конфликта», — добавил он.

Ранее стало известно, что МАГАТЭ разместило постоянную техническую миссию на Южноукраинской атомной электростанции Николаевской области.