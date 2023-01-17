В понедельник, 16 января, были прекращены полномочия нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева, погибшего в конце лета 2022 года.

Об этом сообщил председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, опубликовавший соответствующее распоряжение.

«Судьба коллаборантов и предателей. Распоряжение о досрочном прекращении полномочий нардепа Ковалева. В связи с кончиной. Не сочувствую», - прокомментировал он.

Напомним, вечером 28 августа появилась информация, что на временно оккупированной Херсонщине убит коллаборант, нардеп Алексей Ковалев. Позже стало известно, что он погиб от огнестрельного ранения в голову от выстрела собственного ружья.

В апреле Алексея Ковалева исключили из фракции «Слуги народа» по подозрению в госизмене и инициировали лишение его мандата. Также там обратились в СБУ и Генпрокуратуру с просьбой как можно скорее передать дело в суд, предусмотрев конфискацию его имущества и активов.

В начале июня нардеп Алексей Ковалев, избранный от «Слуги народа», выехавший в апреле в оккупированную Херсонскую область, публично признался в госизмене и сотрудничестве с оккупантами.

22 июня в Херсоне взорвали автомобиль Алексея Ковалева. Факт взрыва подтвердил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире Национального телемарафона. Экснардеп выжил и заявил, что покушение на него организовали украинские спецслужбы.

В июле суд арестовал имущество Алексея Ковалева для дальнейшей конфискации в пользу государства.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на основании собранных ДБР доказательств сообщила Алексею Ковалеву о подозрении. 15 июля Ковалеву заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

В августе АРМА передали имущество нардепа-коллаборанта на 18 миллионов гривен.