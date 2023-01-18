Украинские пограничники с помощью антидронового ружья захватили российский БПЛА в Луганской области. Его уже передали в подразделение.

Об этом сообщает ГНСУ.

— Стражи границы отследили подлет дрона к линии обороны и передали информацию оператору комплекса противодействия БПЛА. Он зафиксировал воздушную цель, перехватил ее управление и приземлил «птичку», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пограничной службе, после исследования саперами трофей был доставлен в подразделение.

Напомним, что Министерство обороны в 2023 году планирует потратить на приобретение беспилотников разных типов применения (воздушные, наземные, подводные) 20 миллиардов гривен.