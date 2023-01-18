Европейская комиссия рассматривает возможность создания офиса международной прокуратуры по расследованию преступления агрессии России против Украины.

Об этом заявил во время выступления в Европарламенте во вторник еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, пишет «Европейская правда».

Европейская комиссия выдвинула предложение о создании специализированного трибунала для преследования руководства Москвы в ноябре, но пока у ЕС нет консенсуса по его созданию.

Дидье Рейндерс отметил, что остаются «сложные юридические и политические вопросы», требующие дальнейшего обсуждения между государствами ЕС и международными партнерами.

— Прежде чем дискуссии о специальном трибунале смогут собрать достаточный консенсус и поддержку на международном уровне, сначала можно рассмотреть механизм расследования. Комиссия размышляет над возможным созданием международной прокуратуры для начала расследования преступления агрессии с целью сохранения и хранения доказательств возможных будущих судебных процессов, — сказал Дидье Рейндерс.

По его словам, сейчас продолжаются дискуссии по «правовым и вопросам безопасности» вокруг этого плана с властями Украины, Международным уголовным судом и агентством ЕС по вопросам юридического сотрудничества «Евройст».

Ожидается, что депутаты Европарламента в Страсбурге поддержат необязательную резолюцию, призывающую к созданию трибунала позже на этой неделе.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова анонсировала вынесение на голосование в Генеральной Ассамблее ООН резолюции о создании специального трибунала по преступлению агрессии России.