В Кочубеевской тергромаде Херсонской области открыли временную переправу через реку Ингулец. Ее обустроили военнослужащие 701 полка Государственной специальной службы транспорта.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Мост, находящийся вблизи села Наталино, разрушили российские оккупанты, когда бежали из правобережной Херсонщины. Он соединял населенные пункты Кочубеевской общины с Высокопольем и Большой Александровкой.

Над восстановлением транспортного сообщения работали 30 военных и 12 единиц техники. Работы начались 26 декабря и уже завершены.

Переправа шириной 3,2 метра обустроена из деревянных паллет и железобетонных прогонов. Это реверсный проезд, а значит одновременно можно передвигаться только в одну сторону.

— Это только временное решение. В дальнейшем будем восстанавливать разрушенный мост. При наличии финансирования работы запланировано на этот год, – отметил он.

Напомним, в Снегиревской общине Николаевской области ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец вместо разрушенного россиянами.