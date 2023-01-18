В Снигиревской громаде Николаевской области ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец вместо разрушенного россиянами.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
«В Снигиревской громаде ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец, построенный благодаря Государственной специальной службе транспорта», - говорится в сообщении.
Работы над временной переправой начались только 20 декабря. Строительство выполнялось личным составом 36-го путевого полка Государственной специальной службы транспорта.
Новая переправа обеспечит бесперебойное транспортное сообщение населению окружающих громад.
Постройка моста состоялась, в том числе благодаря пожертвованиям тысяч доноров со всего мира через фандрейзинговую платформу United24.
За средства доноров United24 Государственная специальная служба транспорта приобрела бульдозер, дорожный каток, пилорамы и необходимые строительные материалы, чтобы как можно быстрее построить временные мосты на освобожденных от оккупантов территориях.
Напомним, в начале декабря сообщалось, что дорожные службы приступили к восстановлению моста на участке трассы М-14 между Николаевом и Херсоном, который был полностью разрушен во время боевых действий.
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В Снигиревской громаде Николаевской области ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец вместо разрушенного россиянами.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
«В Снигиревской громаде ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец, построенный благодаря Государственной специальной службе транспорта», - говорится в сообщении.
Работы над временной переправой начались только 20 декабря. Строительство выполнялось личным составом 36-го путевого полка Государственной специальной службы транспорта.
Новая переправа обеспечит бесперебойное транспортное сообщение населению окружающих громад.
Постройка моста состоялась, в том числе благодаря пожертвованиям тысяч доноров со всего мира через фандрейзинговую платформу United24.
За средства доноров United24 Государственная специальная служба транспорта приобрела бульдозер, дорожный каток, пилорамы и необходимые строительные материалы, чтобы как можно быстрее построить временные мосты на освобожденных от оккупантов территориях.
Напомним, в начале декабря сообщалось, что дорожные службы приступили к восстановлению моста на участке трассы М-14 между Николаевом и Херсоном, который был полностью разрушен во время боевых действий.