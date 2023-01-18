В Снигиревской громаде Николаевской области ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец вместо разрушенного россиянами.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

«В Снигиревской громаде ввели в эксплуатацию временный мост через реку Ингулец, построенный благодаря Государственной специальной службе транспорта», - говорится в сообщении.

Работы над временной переправой начались только 20 декабря. Строительство выполнялось личным составом 36-го путевого полка Государственной специальной службы транспорта.

Новая переправа обеспечит бесперебойное транспортное сообщение населению окружающих громад.

Постройка моста состоялась, в том числе благодаря пожертвованиям тысяч доноров со всего мира через фандрейзинговую платформу United24.

За средства доноров United24 Государственная специальная служба транспорта приобрела бульдозер, дорожный каток, пилорамы и необходимые строительные материалы, чтобы как можно быстрее построить временные мосты на освобожденных от оккупантов территориях.