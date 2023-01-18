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Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что выступает за предоставление Украине танков, включая другие необходимые виды вооружения.
Об этом сообщает "Европейская правда».
— Уже почти год Россия реализует стратегию разрушения и террора, пытаясь бомбами заставить украинцев подчиниться. Мы видим этот подход в Бахмуте, Соледаре, с последнего – в Днепре. Но украинцы сопротивляются и продолжат борьбу. А мы, Евросоюз, продолжим поддерживать их столько, сколько будет нужно. Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Сейчас пора действовать, – заявил он в своем выступлении в Европарламенте.
Шарль Мишель отметил, что Украине срочно требуется большее вооружение, и он лично выступает за то, чтобы предоставить Украине танки.
Напомним, кроме Польши и Финляндии еще три страны непублично вызвались передать Украине западные танки Leopard 2, если на это будет предоставлено согласие Германии как страны-производителя.
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Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что выступает за предоставление Украине танков, включая другие необходимые виды вооружения.
Об этом сообщает "Европейская правда».
— Уже почти год Россия реализует стратегию разрушения и террора, пытаясь бомбами заставить украинцев подчиниться. Мы видим этот подход в Бахмуте, Соледаре, с последнего – в Днепре. Но украинцы сопротивляются и продолжат борьбу. А мы, Евросоюз, продолжим поддерживать их столько, сколько будет нужно. Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Сейчас пора действовать, – заявил он в своем выступлении в Европарламенте.
Шарль Мишель отметил, что Украине срочно требуется большее вооружение, и он лично выступает за то, чтобы предоставить Украине танки.
Напомним, кроме Польши и Финляндии еще три страны непублично вызвались передать Украине западные танки Leopard 2, если на это будет предоставлено согласие Германии как страны-производителя.