Соединенные Штаты привлекли для поставок в Украину запасы снарядов калибра 155 мм со своих складов на территории Израиля, предназначенных для обеспечения боевых действий на Ближнем Востоке. Речь идет о 300 тысячах артиллерийских боеприпасов натовского калибра.

Об этом сообщает во вторник The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Украина использует 90 тысяч артснарядов в месяц, что вдвое превышает производственные мощности США и Европы, поэтому Вашингтон обратил внимание на запасы в Израиле.

Эти составы начали заполнять во время арабо-израильской войны 1973 года. Таким образом, США обеспечивали свою армию оружием в ближневосточных конфликтах, а Израиль имел право использовать их в критических ситуациях.

Сначала Израиль не соглашался на поставки вооружений со своей территории в Украину из-за опасений испортить отношения с Москвой, однако израильские и американские чиновники уже сообщили, что почти половину из 300 тысяч снарядов, предназначенных для Украины, уже отправили в Европу и впоследствии передадут ВСУ.

Напомним, в новый пакет американской военной помощи Силам обороны Украины впервые войдут зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow с радиолокационной наводкой, которые можно запускать с моря или суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.