Кабинет министров Украины назначил Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел – главой Национальной полиции Украины. Он будет временно исполнять обязанности министра внутренних дел.

Об этом сообщил премьер Денис Шмигаль в Telegram.

— Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел, – написал Денис Шмигаль.

Премьер добавил, что после обсуждения с Верховной Радой будет представление назначения нового руководителя ведомства.

— Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами, — отметил Денис Шмигаль.

Как сообщалось, сегодня, 18 января, в результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — они находились в вертолете ГСЧС.

На борту вертолета находились руководитель Министерства внутренних дел Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.