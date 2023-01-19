Вооруженные Силы Украины фиксируют увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий со стороны российских оккупантов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 18 января.

— Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр самых жестоких и принципиальных боев — в Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов, – сказал он.

Глава государства поблагодарил защитников Украины, которые держат позиции, в том числе бойцов 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые эффективно наносят урон врагу на Донбассе. Он также поблагодарил подразделения ГУР, действия которых « уменьшают шансы оккупантов».

Ранее аналитики ISW заявили, что риск повторного вторжения РФ в Украину из Беларуси оценивается как низкий, но возможный. Прямое участие Минска в войне очень маловероятно.