Войска России готовятся применить против Украины новую партию беспилотников, вероятно, иранского производства.

Об этом во время онлайн-выступления в Давосе на Всемирном экономическом форуме сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает.

- (Украине необходимо) защищать наши слабые места. Защищать вместе с партнерами те места, куда бьет враг. ПВО – это слабое место. Может, не слабое по сравнению с другими государствами, но именно по нам бьют иранские дроны — уже не десятки, мы видим уже сотни. Сейчас Россия готовится применить еще один пакет (дронов – ред.), – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что нужно делать все, чтобы украинцы оставались в городах, «поскольку это работа, это налоги, защищать их экономически, чтобы бизнес работал. И здесь нужна финансовая помощь, как говорится, финансовая подушка, — добавил президент.

Ранее сообщалось, что Украина закупила около 1400 беспилотников, преимущественно для разведки, и планирует разработать боевые модели дронов для атак беспилотников, которые использует Россия.