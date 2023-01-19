В Украине 19 января сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления.

Об этом сообщает «Укрэнерго» в четверг, 19 января.

Как сообщается, больше всего проблем возникает в вечерний период, когда генерация может покрыть потребление всего на 3/4.

— Для облэнерго доказаны лимиты потребления в сутки... Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения, говорится в сообщении.

В компании рассказали, что вчера был завершен ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также в очередной раз восстановили поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание и предотвращает возможные аварийные ситуации.

Напомним, 18 января в восьми областях применили аварийные отключения света.

Также сообщалось, что три облэнерго оштрафовали за несоблюдение графиков отключения.